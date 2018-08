I nuovi tagli di capelli corti uomo per l’autunno inverno 2018 2019

Anche per l’autunno inverno 2018 2019 vanno di moda i tagli di capelli corti, cortissimi, per l’uomo. Questo trend contrasta con la tendenza ‘tanto volume, tanta texture‘ che domina ormai da varie stagioni. Oltre a chiome voluminose (sì, parliamo di tendenze capelli per l’uomo), abbiamo dunque visto sulle passerelle anche teste rasate e dei tagli super corti da uomo. Guardate le foto dei nuovi tagli di capelli corti per l’autunno inverno 2018 2019 che trovate più sotto in questa pagina.

Il bello dei tagli di capelli corti per l’autunno inverno 2018 2019 è che, nonostante il fatto siano cortissimi, hanno spesso comunque un po’ di movimento. Da una parte ci sono le teste rasate, ma appena il taglio diventa un po’ (ma soltanto un po’) più lungo è possibile movimentarlo o aggiungere qualche dettaglio per un twist inaspettato. Questo può essere interessante per esempio se avete capelli molto ricci (vedete la foto qui sotto).

Ma anche se avete capelli lisci, potete distinguere i tagli corti, cortissimi, da quelli rasati interamente, per esempio optando per una frangia cortissima, oppure giocando con una minima differenza nella lunghezza dei capelli. Potete fare lo hair styling con un prodotto adatto a lisciarli ulteriormente (vedete la foto qui sotto) oppure potete applicare un mud e scompigliare i capelli con le dita. Come vedete, i nuovi tagli di capelli corti uomo lasciano spazio a più di una possibile interpretazione.

Dunque se avete voglia di un taglio di capelli corti, cortissimi, allora fatelo! Basta sapere che i nuovi tagli di capelli corti possono essere di più di una semplice rasatura, potete addirittura optare per una riga di lato. Ecco ancora qualche foto di capelli per ispirarvi.

