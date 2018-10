Nuovi tagli capelli uomo 2019. Tagli capelli uomo classici, ecco come fare!

La settimana scorsa vi abbiamo aggiornato sui tagli di capelli uomo ‘country & punk’. Questa settimana abbiamo per voi un nuovo taglio di capelli (o meglio uno stile) più classico. Questo stile è adatto ad ogni uomo, di ogni età, e per ogni tipo di uomo a prescindere dal lavoro che fa. Allo stesso tempo è totalmente in linea con le tendenze moda capelli uomo autunno inverno 2018 2019.

Se lo stile country & punk è un po’ troppo ‘wild’ per il vostro gusto, allora ecco uno stile che potrebbe andare bene per voi. Si tratta di uno stile molto classico, uno stile che viene dalle passerelle, dove viene proposto nelle forme ma anche nei materiali come il denim, il velluto a coste, il tweed. Questo mood ispira anche i tagli di capelli uomo e lo styling capelli. Così vediamo dei tagli classici con uno styling un po’ più ‘ruvido’, proprio come i materiali visti sulle passerelle.

Il taglio classico è quello di sempre: i lati sono corti, il di dietro è corto e i capelli sul centro della testa sono lunghi. La differenza con le stagioni scorse è che i lati sono corti, sì, ma non troppo. Basta dunque con i lati rasati e gli undercut. La differenza tra le varie lunghezze è fluida e non si deve intravedere la pelle. Poi il tutto si traduce in una lunghezza interessante sul centro della testa con una texture piuttosto ‘ruvida’ e ‘disordinata’. (continua sotto le foto per le nuove tendenze tagli di capelli uomo 2019)

Attualmente c’è una tendenza, per quanto riguarda gli uomini, che va verso tagli di capelli più corti, molto più corti, ma non vuol dire che non siano tagli di capelli creativi. La lunghezza sul centro della testa, non eccessiva ma sempre interessante, ci permette comunque di giocarci. Così il classico taglio di capelli con lati corti può essere portato con una sorta di frangia corta e un centro testa disordinato, quasi arruffato. Intorno alle orecchie però il taglio deve essere netto e pulito, ma verso il centro testa diventa un po’ ribelle e più robusto, per così dire.

Finishing products verso prodotti per lo styling

Questa lunghezza sul centro della testa va poi lavorata con una buona dose di prodotto per capelli. Gli uomini tendono ad usare spesso e volentieri dei prodotti per capelli che danno subito risultato, i cosiddetti finishing products. Esempi di finishing products sono una crema o un gel, prodotti che tengono i capelli al loro posto, e finisce qui. Ma quando avete un taglio classico con una lunghezza sul centro della testa un po’ più ribelle, allora potrebbe essere divertente giocare con altri prodotti per lo styling. Questi prodotti si applicano sui capelli ancora umidi e ne cambiano la texture, lasciando i capelli morbidi e ‘mobili’ (cioè senza ‘incollarli) ma anche controllabili. Esempio di questi prodotti sono il salt spray oppure la mousse.

Può essere che gli uomini tendono a scegliere più volentieri un finishing product invece che un prodotto per lo styling perché guardano più al risultato rispetto alle donne, ma questo non toglie che talvolta può essere divertente sperimentare anche con dei prodotti per lo styling. Provate a dare un’occhiata ai prodotti nell’armadietto della vostra ragazza e sperimentate. Potreste rimanere piacevolmente sorpresi dal risultato!

Charlotte Mesman per ADVERSUS