Nuovi tagli di capelli uomo autunno inverno 2018 2019. Influenze country & punk

Nuovi tagli di capelli uomo, idee e foto tagli di capelli uomo per l’autunno inverno 2018 2019. Sapevate che la moda delle passerelle influenza i tagli di capelli e lo styling per capelli? Un esempio eloquente per l’autunno inverno 2018 2019 sono le influenze country & western e punk che ritroviamo anche nei tagli di capelli. Iniziamo dalla moda dunque.

Le influenze country & western non sono una novità. E non lo sono nemmeno le influenze punk. Ma immaginate l’abbinamento di queste influenze in un unico look! Lo abbiamo visto per esempio sulla passerella di Dsquared2. Nella pratica queste tendenze si traducono in quadri, patchwork, ma anche stampe leopardate, velluto, e poi giacche stile western con borchie, e tutto questo abbinato nello stesso look.

Ovviamente non è un look facile da portare, almeno non per tutti, specie per chi lavora in ufficio. Lo stesso vale per i tagli di capelli inspirati da questo look. Ma per gli uomini che ai quali piace sperimentare e che sono un po’ audaci abbiamo un look capelli molto interessante, adatto a tutti i tipi di capelli e a tutte le lunghezze, non importa se avete capelli corti o medio-lunghi.

Il look consiste nel portare all’indietro i capelli, con tanto tanto prodotto, meglio ancora se con una ciocca ribelle sul davanti per un effetto un Elvis (Presley). Questo look rispecchia in pieno il misto country & punk di cui qui sopra.

Se siete un po’ più rock’n’roll che punk, allora optate per un prodotto per capelli molto bagnato, tipo un gel. Se invece siete un po’ più rockabilly country, allora è meglio un effetto vinile, con un ciuffo un po’ più alto. In tal caso è meglio una crema.

E se siete molto audaci, allora potete anche sperimentare con un leggero effetto color rame per i capelli. Questo va bene sia per capelli chiari che per capelli scuri. Nei capelli chiari darà un look un po’ bleach punk, mentre nei capelli scuri diventa un po’ misterioso, un po’ ombroso, tipo Jared Leto che in questo momento ha dei capelli leggermente colore rame e li porta spesso all’indietro. È proprio quello il mood per i tagli di capelli con un misto di rock’n’roll e country western che abbiamo descritto qui sopra. Ed è proprio quel poco di rosso che aggiunge un tocco country.

