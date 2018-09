Nuovo Mercedes-Benz GLE

L’estetica di GLE si fonda sulla perfetta armonia tra emozione e intelligenza. Gli esterni si distinguono per un’eleganza senza tempo, per la commistione di elementi high-tech con dettagli di qualità artigianale e per la loro essenzialità.

Stile moderno su strada e nel fuoristrada: è ciò che comunica il design del nuovo GLE. Le proporzioni con passo lungo, sbalzi corti e grandi ruote a filo con il bordo della carrozzeria, non lasciano dubbi sul fatto che questa vettura si trovi a proprio agio su ogni tipo di fondo stradale, senza mai perdere il suo fascino. Il design è coerente con la filosofia della limpida sensualità, che rinuncia a nervature e spigoli in favore di ampie superfici modellate e curve.

Il frontale esprime forza e carattere, grazie alla mascherina del radiatore verticale nella sua reinterpretazione ottagonale in chiave SUV, alla protezione paracolpi cromata e al cofano motore con due powerdome. Il look deciso degli esterni è, inoltre, sottolineato dal design dei fari sia di giorno che di notte.

La luce abbagliante ULTRA RANGE dei fari MULTIBEAM LED produce la massima intensità luminosa consentita dalla legge; ciò significa che la luminosità della luce abbagliante diventa inferiore al valore di riferimento di 1 lux solo a una distanza di oltre 650 metri.

Nella vista laterale il largo montante C, tipico di GLE, esprime la grande stabilità della vettura. I passaruota sopra i grossi cerchi nel formato da 18 a 22 pollici presentano rivestimenti decisi, che rimandano al carattere di SUV robusto, così come il mancorrente rialzato o il predellino di accesso laterale illuminato, disponibile a richiesta. La cornice cromata dei finestrini ricorda invece una berlina di alta gamma.

Anche da dietro GLE non nasconde il suo dinamismo, intuibile soprattutto dalle possenti spalle che si estendono dal montante C fino alle luci posteriori. Gli elementi riflettenti sono stati spostati in basso, in questo modo, le luci posteriori, risultano più piatte. Inoltre sono sdoppiate, con l’effetto di fare apparire la coda più larga e di rendere il design notturno inconfondibile, grazie ai blocchi illuminati tipici dei SUV di Mercedes-Benz, qui realizzati con versione Edge Light retroilluminata. Il design deciso della coda è completato dalla protezione paracolpi cromata.