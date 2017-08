Oroscopo 2018 ACQUARIO. Il 2018 per gli Acquari sarà un anno di transizione, poche emozioni ma anche poche preoccupazioni, e in un periodo come questo non è cosa da poco. Sapete cosa vi diciamo? Perché non provate a dare una mossa alla vostra vita, approfittando della relativa stabilità in cui vi muoverete? Perché non programmare un viaggio, uno di quelli importanti, uno di quelli che ti cambiano la vita? Qualche piccola invidia sul lavoro, ma si tratta di questioni di poco conto. Qualche soddisfazione potrebbe arrivare invece dalla cerchia delle amicizie più intime. Ma chi lo ha detto che non si può vivere anche delle piccole cose?

Questo 2018 ve lo farà capire molto bene. Un anno dalle due facce. Il 2018 sarà uno di quegli anni di transizione in cui può succedere di tutto, e il suo contrario. Il lavoro sarà la principale fonte di soddisfazione, con una promozione in vista per chi la stava aspettando, una nuova opportunità per chi non era soddisfatto e si stava guardando intorno. Anche l’amore sarà fonte di sorprese, ma nella seconda metà dell’anno potrebbe esserci un cambiamento in vista. Un cambiamento di che tipo? Dipenderà soprattutto da voi. Se siete alla ricerca di un salto di qualità nell’attuale relazione, sarà questo il cambiamento. Se siete profondamente insoddisfatti dall’attuale relazione… ci siamo capiti…

