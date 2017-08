Oroscopo 2018 CANCRO. Andate sempre avanti per la vostra strada, anche quando sembra non portare da nessuna parte. Il vostro punto di forza è la perseveranza, e la costanza, aspetti della vostra personalità ai quali dovete molti dei vostri successi passati. E così sarà anche per il 2018. Amore, amore e sofferenza a volte vanno mano in mano, e questo sarà il motivo conduttore della prima parte del 2018. non si può sempre vivere una storia come quelle dei film, giusto? eppure il finale felice vi aspetta, negli ultimi mesi del 2018 una sorpresa molto importante farà saltare tutti i vostri piani. E sarà una sorpresa molto, ma molto positiva.

Abbiate pazienza. Chi sostiene da tempo che la fortuna è molto ben disposta nei vostri confronti ha ragione. Una serie di scelte e di decisioni giuste coronerà i vostri progetti, soprattutto durante la primavera. Il lavoro vedrà una ripresa interessante dopo un periodo troppo lungo di calma e di preoccupazioni. Il lato sentimentale non vi ha mai dato grossi problemi, ma il 2018 sarà un anno ancora più significativo sotto questo profilo. Non perdete la testa, molte nuove situazioni potrebbero farvela girare. Un viaggio che sognavate di fare da tempo potrebbe essere in cantiere, finalmente, e la persona che vi accompagnerà potrebbe riservarvi delle piacevoli sorprese. Un 2018 da ricordare.

