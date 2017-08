Oroscopo 2018 CAPRICORNO. Quanto avete atteso che questo 2014 finisse, finalmente? Bene, adesso ci siamo, ma forse i motivi che vi hanno spinti ad odiare così tanto questo anno non scompariranno con l’arrivo del 2018. Anzi. Cercate di cambiare il vostro punto di vista su alcune cose che vi disturbano particolarmente, a volte restare fermi su una posizione monolitica non aiuta. L’amore è sempre una montagna russa per voi. A volte vi porta in alto, a volte molto in basso. Il 2018 e l’amore saranno per voi in fase di salita, quindi preparatevi bene a guardare il mondo dall’alto, almeno per quanto riguarda la parte sentimentale della vostra vita.

Oroscopo 2018 CAPRICORNO

Finalmente riuscirete a togliervi quel capriccio che da tanto tempo vi girava per la testa. Non stiamo parlando di cose da poco, e sapete molto bene di cosa si tratta. Il 2018 è uno degli anni più ricchi di sorprese per i Capricorno, un anno che soprattutto nella prima metà sarà una specie di fuoco di artificio. L’amore seguirà la stessa linea, e chi è in questo momento ancora single potrebbe finalmente incontrare l’anima gemella, quella vera. Piccoli problemi sul lavoro punteggeranno tutto il 2018, ma ci siete ormai abituati e non ci farete troppo case nemmeno durante l’anno. L’amicizia potrebbe riservare una delusione piuttosto cocente, ma anche in questo caso saprete trarre una lezione importante che vi servirà per il futuro.

Per l’oroscopo 2018 di Margherita.net fai click qui