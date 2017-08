Oroscopo 2018 LEONE. Cari amici, e care amiche del leone, il 2018 sarà sicuramente il vostro anno. Amore, lavoro, soddisfazioni personali sembrano essersi tutti allineati nel modo più propizio per darvi il massimo delle soddisfazioni. Vi sembra un po’ esagerato? Ma perché non potete accettare il fatto che ogni tanto la dea bendata guardi a voi con un occhio di riguardo? Fate solo attenzione alla gelosia di qualche familiare. Avete forse fatto pesare un po’ troppo la vostra soddisfazione per qualcosa, e adesso dovrete fare i conti con uno dei sentimenti più vecchi e antipatici: l’invidia. Non pensateci troppo, ma la prossima volta cercate di tenere per voi fatti che non dovrebbero riguardare nessun altro, nemmeno un familiare. Ancora un anno di attesa. Il 2018 non sarà ancora l’anno della svolta che sognavate, ma vi porterà più vicino a quelli che sono i vostri programmi di vita.

Ricordatevi che a volte un periodo di calma e tranquillità, al riparo da preoccupazioni e da problemi, è quello che serve per poter finalizzare piani che stanno per aria da troppo tempo. L’amore è sempre stato il vostro cruccio, e continuerà ad essere tale fino almeno alla fine dell’estate, quando potrebbero essere delle novità. Una nuova storia o qualcosa di nuovo nella storia attuale? Lo scoprirete voi. Il lavoro è una costante, niente alti e bassi, va diritto come un fuso a meno che voi non vogliate proprio farlo deragliare. Pensateci bene, chi lascia la strada vecchia per la nuova…

