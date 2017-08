Oroscopo 2018 PESCI. Bello, bellissimo il 2018 per i Pesci. Un inizio apparentemente al rallentatore sarà solamente la fase di riscaldamento per un anno indimenticabile. Punti di forza sicuramente il lavoro e la vita sentimentale. In entrambi i casi stiamo entrando in una fase molto favorevole che coprirà il 2018 in pieno, e potrebbe proseguire anche nell’anno successivo. Il lavoro continuerà a darvi delle soddisfazioni anche dal punto di vista economico, ma non solo. In amore, il fascino che sapevate già di avere vi ricorderà di essere sempre lì, anche più di prima. Una vecchia amicizia tornerà a galla e porterà una dimensione nuova alla vostra vita. Aspettare per credere.

Oroscopo 2018 PESCI

