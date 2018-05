Penthesilea Adversus Cover Model

La nostra modella di copertina è una vecchia amicizia. Penthesilea è una di quelle modelle che si impara a conoscere e apprezzare sempre di più, ogni volta che ci lavori insieme. È la terza volta che abbiamo il piacere di avere Penthesilea come modella di copertina su ADVERSUS, e questa volta ci siamo superati, grazie anche alla sua bellezza e al suo contributo creativo. Un video molto bello (e sexy) e una galleria fotografica altrettanto bella, oltre ad una intervista molto personale ed interessante. Cosa state aspettando? Iniziate con il video, e poi scorrete la pagina per il resto! Alessio

Parliamo delle tue origini. Di dove sei?

Sono nata e cresciuta in Olanda, ma i miei genitori sono entrambi del Venezuela. I miei genitori sono di razze miste. Mio padre è per metà ebreo, metà indiano. Mia madre è un mix di spagnolo, nepalese, irlandese, francese e indiano d’America.

Dove vivi?

Vivo ad Amsterdam, con mio marito e i miei due bambini (due Chihuahua). L’intervista continua dopo le foto.

Penthesilea e il lavoro di modella. Perché hai scelto di chiamarti Penthesilea?

Sin da molto giovane ho sempre sognato di lavorare nel campo legale, quindi mi è sembrata una buona idea fare la modella con un nome diverso dal mio vero nome. Quando stavo cercando un nome che andasse bene mi sono imbattuta in ‘Penthesilea’. Penthesilea era una regina delle amazzoni nella mitologia greca. Era famosa per il suo coraggio.

Parliamo di Penthesilea la modella. Come hai iniziato?

Sono stata scoperta in un grande magazzino, e subito ho iniziato con gli shoot fotografici e le sfilate. All’inizio ho lavorato molto a Dubai. Sfilate, servizi fotografici e pubblicità.

Cosa ti piace del lavoro di modella?

Mi piace di poter viaggiare per il mondo, incontrare sempre persone nuove e scoprire culture diverse. Ogni lavoro è una nuova esperienza.

Cosa invece non ti piace del lavoro di modella?

Le persone in questo mondo sono molto superficiali. Non mi piace dover fare lunghe attese. E poi oggigiorno non pagano più come una volta.

Quali sono i tuoi sogni, da punto di vista professionale?

Non ne ho, accetto solo i lavori che mi piacciono. Per me adesso il lavoro di modella è più un hobby, non lo scopo della mia vita.

Parliamo del tuo lavoro oltre al lavoro di modella. Trucco, hair extensions… raccontaci di più del mondo degli accessori di bellezza prodotti da Penthesilea

Sono una ragazza molto femminile. Amo il makeup, i tacchi alti, i vestiti, i capelli lunghissimi e le ciglia folte e lunghe. Per questo ho lanciato il mio brand; Be Glamorous per dare ad ogni ragazza capelli lunghi e folti, ciglia bellissime e una luminosità che si può vedere dalla Luna. Il mio è un web shop dove vengono vendute estensioni per capelli, ciglia e cosmetici.

La vita da donna sposata… cosa ti aspettavi e cosa non ti aspettavi dal matrimonio?

Ho sempre voluto sposarmi, sin da bambina. Ma era più per il feeling tipo ‘principessa per un giorno’. Non avevo molte aspettative, dal momento che l’unica cosa è che poi puoi dire ‘questo è mio marito’ invece di dire ‘questo è il mio fidanzato’. Suona più ‘serio’ e sei a tutti gli effetti una famiglia. Crea un legame per la vita!

Cambia qualcosa con il matrimonio? È vero che la passione si attenua dopo il fatidico ‘sì’?

Ad essere onesta, non cambia molto. Penso che quello che cambia è il modo di pensare… se sei solo ragazzo/ragazza è più semplice chiudere la storia. Quando sei sposata devi combattere per la tua relazione quando le cose si fanno difficili. Questo perche si suppone che il matrimonio sia un impegno che dura tutta la vita. Per quanto riguarda la passione: penso che devi sempre lavorare alla tua relazione, sposata o no. Ogni relazione è come una pianta, se non le dai l’acqua, muore.

Penthesilea e gli uomini. Cosa ti attira in un uomo?

Mi piacciono molto gli uomini dolci che si prendono cura, romantici e cavalieri. Voglio essere trattata come una principessa. Un uomo deve essere intelligente ed ambizioso e ben vestito.

Quale è la cosa, una sola, che può farti perdere interesse in un uomo all’apparenza perfetto?

Non voler ascoltare/imparare. Nessuno è perfetto e tutto possiamo imparare dagli altri o dalle esperienze nella vita. Se un uomo pensa di sapere tutto e non è disposto ad ascoltare/imparare è un GRANDE no no! E non mi piacciono gli uomini testardi o arroganti!

Penthesilea e i prodotti e gli accessori di lusso. I tuoi preferiti, i tuoi brand?

Buona domanda! Adoro davvero le scarpe, le borse, i vestiti, la lingerie i cosmetici e i profumi. Mi piace tutto! I miei preferiti sono la mia borsa Hermès, un paio di ciglia e un buon highlighter per avere una pelle luminosa. I miei brands preferiti sono: Chanel, Hermès, Louis Vuitton, Gucci, Christian Louboutin e Be Glamourous.

Quale è il pezzo preferito della tua collezione nel tuo guardaroba? E cosa manca ancora…?

Il mio preferito è un vestito di Balmain, è lo stesso indossato da Kylie Jenner al Met Gala di un paio di anni fa. E per quanto riguarda le borse, ne ho due che sono le mie preferite: una è una Hermès fatta su ordinazione e l’altra è un clutch di Louis Vuitton in un colore molto speciale; sembra nera ma è rosso scuro. È stato un regalo per San Valentino.

Cosa manca ancora…? Ad essere onesta mio marito mi vizia enormemente! Per questo ho tutto quello che vorrei, e di più! Ma… sono sempre una ragazza, e non dico mai di no ai regali. Adoro i regali!

