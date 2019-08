Moda uomo inverno 2020. Filo rosso nella collezione di Philipp Plein per l’autunno inverno 2019 2020 è la faccia di Tony Montana, alias ‘Scarface’, interpretato da Al Pacino.

Moda uomo inverno 2020. È la testa di Al Pacino nel ruolo di Scarface il Leitmotiv nella collezione uomo per l’autunno inverno 2019 2020 di Philipp Plein. Sulla passerella sfilano outfits grintosi e ‘cool’ in stile tipico Plein.

Elementi chiave in questa collezione invernale sono i giacconi oversize e i cosiddetti puffer coat con cappuccio in nero lucido, rosso, giallo e blu cobalto, con interni in colori neon o argentati. Tornano spesso anche le stampe mimetiche, sia nel classico verde, sia nel blu cobalto. Il flusso di giacchoni oversize viene interrotto da un unico cappotto lungo e classico, indossato su una tuta da jogging (con una stampa a base di ‘Scarface’), e qualche completo.

Sotto giacche e giacconi i modelli indossano delle T-shirt bianche e sweaters scuri, sempre con il ritratto di Al Pacino nei panni di Scarface.

Occhiali da sole scuri, catene dorate e sneakers grosse completano il look Philipp Plein.

