Philosophy di Lorenzo Serafini Autunno Inverno 2018 2019: All American

Un lungo montone sfrangiato in camoscio su un completo in maglia lavorata, con camicia con colletto a volant e piccola cintura in pelle apre lo show. Pantaloni di flanella grigia, sotto cashmere lavorato a maglia con colletto di pizzo. Spalle morbide ma importanti in abiti prairie in chiffon di seta portati con giacche di cashmere. Una tuta di velluto nero sopra un top a pois in tulle ricamato con fibbia e frange di pizzo.

Gonna a sbuffo nera in velluto con spalline a doppio petto. Smoking doppio petto in raso liscio laccato o in flanella di lana nelle tonalità più scure. Gonne a tulipano in velluto blu con rose stampate o in raso laccato. Camicie con colletto leggero su stivali a punta con talloni in acciaio e tacco alto.

Eco-pellicce dai volumi importanti. Pantaloni di cashmere con morbidi cappotti in lana. Maxi abito in chiffon a rombi blu e rosa e miniabito giallo con stampa di rose bordato in pizzo.

“Axl” è il nome dei nuovi stivali di Philosophy per il prossimo inverno, realizzati a mano con dettagli in metallo e pietre turchesi. I nuovi booties sono creati in collaborazione con la stilista svedese Emelie Törling per Leontine.

