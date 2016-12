Ecco come portare quella gonna di tulle (trasparente)

Sicuramente le avrete notate: quelle gonne di tulle (trasparenti) che vanno di moda in questo momento. Sono di tutti i colori e tutte le lunghezze e sono perfette per un aggiornamento veloce del vostro look.



Il colore più delicato è il rosa pallido, un colore che ricorda i tutù che indossavamo da bambine per andare a lezione di balletto. Più grintose sono le tonalità del nero, blu scuro e verde bosco.

Alcune gonne vengono proposte con sottogonna incorporata. Questi sono i modelli più facili da portare. Per un look grintoso abbinate la gonna in tulle con una T-shirt (della vostra rock band preferita stile anni ’80), una camicia a quadri e una giacca o parka ‘oversize’. Sotto la gonna vanno bene le sneaker o degli stivali.

Per un look più classico indossatele con una camicetta, un maglioncino e/o un blazer. Chi ama lo stile ‘casual’ può anche avvolgersi in un bel maglione caldo.

Richiedono un po’ più di fantasia le gonne in tulle trasparenti. Potete portarle sopra dei jeans (strappati) oppure con dei pantaloni slim fit (anche con una fantasia come quella mimetica). Sono infinite le combinazioni possibili. Basta guardare le proposte in passerella di Blugirl per esempio dove abbiamo visto delle gonne di tulle indossate sopra dei tubini più corti con stampe floreali. Quest’inverno non ci sono regole e vanno di moda i look a strati. Divertitevi!

In collaborazione con Margherita.net