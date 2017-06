Quando mentire aiuta la coppia

È inutile fare i finti moralisti con frasi fatte come “nella coppia non c’è spazio per le bugie” o “una coppia in cui si mente non è una coppia”. L’onestà a tutti i costi, nella coppia, non paga.

Non sei d’accordo? Allora pensi davvero che le dimensioni del tuo pistolino siano davvero così imponenti e mai viste prima come dice la tua ragazza? Haha, certo… così come tua moglie è sempre contenta di venire con te alla festa di famiglia, e così come la tua pancia oversize è sexy, anzi non chiamiamola pancia ma ‘maniglie dell’amore…’. Certo.

Se vi siete riconosciuti in uno o più di questi banalissimi esempi, forse potrete anche condividere l’opinione mai troppo diffusa che le piccole a grandi bugie che in ogni coppia ogni giorno vengono dette e ripetute, siano fondamentali per la stabilità e per la serenità della coppia stessa.

Sono veramente molti gli studi scientifici che hanno dimostrato come non solo una eccessiva onestà all’interno della coppia possa avere effetti negativi per la sua stabilità, ma come le bugie possano giocare un ruolo fondamentale nella serenità e stabilità della coppia stessa. A patto di non esagerare, chiaramente.

Incontrare con un amico che vostra moglie non sopporta dicendole che siete stati trattenuti sul lavoro e davvero così grave? Forse no. E dirle “con quel costume da bagno ti escono i rotoli di grasso da ogni parte” è davvero una buona idea? Forse (anzi, sicuramente) no.

Le bugie servono, le diciamo anche se non lo ammettiamo, ci serve sentircele raccontare anche se non vogliamo dirlo. Siete convinti di vivere una vita libera dalle bugie, dette e ricevute? Davvero? Beati voi.