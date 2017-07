Rathi Menon, l’Universo non è ancora abbastanza

La nostra nuova modella di copertina, Rathi Menon, viene nientemeno che da Singapore. Una celebrità nel suo paese per aver vinto il concorso Miss Singapore Universe nel 2014. Guardatevi la video intervista, e non dimenticatevi di sfogliare le foto del servizio di copertina qui sotto.

È stato davvero un piacere poter lavorare insieme a Rathi. Allegra, divertente, molto in gamba, e… sì certo… bella 🙂 Anzi molto bella. Abbiamo trascorso una giornata piacevole sul set di questo servizio, come potete vedere dal video qui sotto. Per questo servizio fotografico e per il video Rathi ha indossato dei bellissimi capi di lingerie di Christies e DANAPISARRA, le scarpe sono di Baldinini. Alessio

Da dove vieni?

Vengo da quella piccola isola chiamata Singapore

Da quanto fai la modella, e come hai iniziato?

Ho iniziato quando ho partecipato a Miss Universe Singapore, due anni, fa, e da quella volta faccio la modella.

Chi sono le tue top models preferite, e perchè?

Assolutamente… Tyra Banks! Quello che mi ispira in lei è che è sempre rimasta coerente con se stessa. E naturalmente Adriana Lima, penso che abbia una incredibile personalità, è fantastica in passerella e mi piace il fatto che sappia cambiare così tanto il proprio look, dal menswear alla lingerie di Victoria’s Secret, penso sia una modella incredibile. Un camaleonte.

Tre parole per definire te stessa?

Curiosa, indipendente e… amorevole!

La tua musica preferita?

Amo ballare, quindi qualsiasi cosa dalla musica commerciale alla vecchia house music, qualsiasi cosa mi faccia muovere… va bene per me.

Il tuo attore preferito? E la tua attrice preferita?

Amo Russell Crowe, penso che sia un attore incredibile, e naturalmente come attrice Julia Roberts.

Cosa ti attira in un uomo?

Sono molto attratta da un uomo che sa ciò che vuole nella vita e persegue i propri obiettivi, adoro stare intorno a questo tipo di energia.

Cosa fai quando sedi un ragazzo che ti piace? Come fai per fargli capire che ti interessa?

Penso che se vedo un ragazzo che mi piace… divento iperattiva e nervosa al tempo stesso. Sono una ragazza fondamentalmente timida, per cui penso che parlerei piuttosto con i suoi amici. Non saprei… forse fare delle domande su di lui… e seminerei!

Shopping e moda. I tuoi brands preferiti

Zara e Topshop, penso che la qualità sia davvero buona, e i prezzi siano buoni.

Il tuo stile moda personale? Come ti vesti quando non devi lavorare come modella o ai casting?

Non ho uno stile standard, predefinito. Sono molto facile con tutto e di solito sono in sella alla mia moto quindi… stivali con jeans, canottiera, giubbotto in pelle… di solito mi vedrete così. E se devo uscire per un date… marse un vestito elegante?

Un enorme bacio a tutti i lettori di ADVERSUS. Ragazzi siete i migliori!

Grazie 🙂

Alessio Cristianini per ADVERSUS