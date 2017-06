Rihanna è grassa? #Thickanna è bella? Mica tanto…

Rihanna è ingrassata? A dire il vero sono anni che la vediamo grassa, abbondante, giunonica. Ricordo ancora parecchi anni fa, la vidi nel backstage di una sfilata, ospite di una coppia di stilisti alla settimana della moda a Milano. Quando mi dissero che quella era Rihanna, non ci potevo credere. Non che la avessi mai vista molto, non seguo, ma me la immaginavo piccola e minuta, e invece mi trovai di fronte ad una donna con due gambe da sollevatore di pesi. Nulla di nuovo, quindi.

Adesso i giornali scandalistici, con in testa i quotidiani nazionali che devono inventarsi delle non notizie per attirare i click di voi lettori e cercare di portare a casa qualche soldino, stanno sparando la non notizia della settimana: Rihanna è ingrassata e il mondo si divide. Ma non diciamo cazzate.

Oltre ad essere una non notizia, Rihanna appartiene a quella categoria di cantanti americane o americanizzate che hanno dimensioni… americane, soprattutto dai fianchi in giù, e questo non da ieri. L’altra non notizia è il finto scandalizzarsi che ci possa essere qualcuno a cui Rihanna non piace, soprattutto se non piace per la sua taglia extra large.

Ebbene? Questo tipo di donna – purtroppo hanno tirato in ballo la povera (mica tanto) Rihanna in questo caso – non ci piace. Non c’è nulla di strano, anzi personalmente ci stupiamo che possa piacere. È un problema?

