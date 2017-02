Ringiovanimento del viso senza chirurgia? Ecco cosa si può fare

Quando l’obiettivo è quello di restituire freschezza e giovinezza al volto non è sempre necessario ricorrere ad un vero e proprio intervento chirurgico. In questa intervista la D.ssa Patrizia Gilardino Specialista in Chirurgia Plastica Ricostruttiva spiega i trattamenti non invasivi più richiesti e più indicati per chi vuole togliere qualche anno e un aspetto stanco al proprio viso.



Restituire giovinezza agli occhi, alla pelle di collo e viso. Si deve sempre partire dalla chirurgia, oppure ci sono anche tecniche di ringiovanimento della pelle – che funzionano – che non necessariamente prevedono interventi chirurgici?

Come ho già citato nelle interviste precedenti ci sono varie tecnologie al giorno d’oggi che permettono un ringiovanimento cutaneo efficace senza chirurgia e addirittura in modo totalmente non invasivo.

Abbiamo già parlato di LED, Onde D’Urto e Ultrasuoni focalizzati (Ulthera, Ultraformer etc) che sono in grado di stimolare la produzione di nuovo collagene (alcune anche di nuova elastina), ma oggi esistono anche dei programmi di creme da utilizzare topicamente (a base per lo più di retinolo ad alte dosi) che possono attenuare la maggior parte degli inestetismi più superficiali (quali piccole rughe, macchie, disuniformità della texture cutanea), eventualmente abbinabili anche a peelings cutanei esfolianti.

Purtroppo anni di pubblicità miracolistica per creme che in realtà non avevano queste proprietà rendono le/i pazienti molto scettici sulla loro efficacia e per lo più tendono a non prendere in considerazione la possibilità. Un vero peccato!

Si ringrazia la Dott.ssa Patrizia Gilardino

Laureata in Medicina e Chirurgia all’Università degli Studi di Milano nel 1988, si è specializzata nella Scuola di Chirurgia Plastica Ricostruttiva dell’Università degli Studi di Milano nel 1993. Iscritta all’Ordine dei Medici di Milano dal 1989, ha lavorato fino al 2003 all’Unità Funzionale di Chirurgia Plastica dell’Ospedale Multimedica di Sesto San Giovanni. Esercita la libera professione in diverse strutture milanese: Poliambulatorio della Guardia di Finanza di Milano, Centro Dermatologico Europeo e nel proprio studio di via Colonna, a Milano. È membro della Società italiana di Chirurgia estetica e plastica ricostruttiva, della Società di verifica e controllo di qualità, della Società americana di chirurgia plastica e della Società americana per la fototerapia dinamica. E-mail patriziagilardino@tin.it

Alessio Cristianini per Margherita.net