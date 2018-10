Scarpe uomo, tendenze moda scarpe uomo autunno inverno 2018 2019

Parlando di tendenze scarpe uomo autunno inverno 2018 2019 salta subito all’occhio la grande novità: stivali alti per lui. Gli stivali sono la tendenza per eccellenza per l’inverno in arrivo. Brands come Moschino e Emporio Armani hanno proposto stivali alti che vengono portati sotto i pantaloni. Anche gli stivaletti alla caviglia vanno sempre di moda.

Oltre agli stivali – alti o alla caviglia – vanno sempre forte le sneakers. Bianche e grandi tipo ‘dad sneakers’, ma anche più snelle e colorate con dettagli e lavorazioni ricercate.

Sì anche ai mocassini che sono più colorati che mai. Colore e fantasia sono ormai due costanti nella moda per l’uomo. Anni fa era impensabile, ma una volta rotto il tabù gli stilisti di moda non si sono più fermati e propongono anche per lui colori accesi e una moda fantasiosa che nessun uomo che si rispetti avrebbe osato indossare fino a pochi anni fa. Molti nemmeno adesso.

E poi ci sono, ovviamente, le scarpe classiche, come le stringate, anche se sono un po’ più robuste per quest’inverno, con suole un po’ più grosse.

Guardate le foto e fatevi ispirare!

Stivali alti per lui

Stivaletti

Sneakers

Stringate

Mocassini