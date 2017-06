Se non riesci a dimagrire, forse stai sbagliando qualcosa

Se non riesci a dimagrire, ma pensi di fare il massimo, forse stai sbagliando qualcosa. Ecco i più comuni errori alimentari e di allenamento, quelli che ti impediscono di smaltire il grasso in eccesso anche quando sei convinto di stare facendo tutto – ma proprio tutto – quello si deve per dimagrire.

Dimagrire, rimetterci in forma, ritrovare la forma fisica in tempo per le vacanze. È questo il periodo dell’anno in cui si fanno gli sforzi maggiori per arrivare in forma presentabile all’appuntamento con le vacanze estive. Eppure tra il dire e il fare… spesso non bastano i buoni propositi, nemmeno le rinunce e le sudate in palestra sono garanzie di successo. Chi vuole dimagrire deve rispettare delle regole, e soprattutto evitare di commettere errori che potrebbero compromettere il risultato desiderato. Ecco i più comuni. E le soluzioni.

Hai ridotto le porzioni, ma mangi i cibi sbagliati.

Quello che conta, alla fine della giornata, è l’apporto calorico dei cibi, e il dispendio energetico. Se mangi molte più calorie di quante te ne servono, non dimagrirai. Anzi. Non basta ridurre le porzioni se la tua alimentazione è ricca di grassi, zuccheri, cibi ipercalorici come i formaggi, i gelati, le bevande gassate, la carne… e potremmo andare avanti.

Hai modificato radicalmente la tua dieta, ma le porzioni sono troppo grandi

Bene, hai introdotto cibi più ‘puliti’ nella tua dieta, mangi molta frutta e molte verdure, molto riso integrale, pane integrale, molto pesce, pollo… ecco, allora il problema potrebbe non risiedere in quello che mangi, ma nelle quantità. Porzioni troppo abbondanti di cibi sani e magri, alla fine, ti faranno comunque ingrassare…

Sei troppo stressato

Lo stress è uno dei fattori più importanti per quanto riguarda l’accumulo di grassi, soprattutto sulla pancia e in tutta la zona addominale. Il cortisolo, un ormone la cui produzione è direttamente collegata allo stress, favorisce l’accumulo di grasso in certe zone del corpo. La soluzione? Non stressarsi troppo.

Ti alleni, ma nel modo sbagliato

Forse non sai che i muscoli sono dei veri e propri ‘bruciatori’ di calorie. Quindi una persona che non allena adeguatamente i muscoli – con i pesi, in palestra – avrà una marcia in meno rispetto ad un soggetto adeguatamente allenato. Se la tua dieta è corretta, allora in palestra cerca di usare di più i pesi e magari fare meno esercizio aerobico. Un controsenso? Non proprio.

