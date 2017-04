Sopracciglia ed un trucco contro l’aspetto stanco degli occhi

L’ossessione delle sopracciglia ci tiene già da alcuni anni in una stretta a volte un po’ troppo soffocante. Nel backstage delle sfilate, ma anche nella vita di ogni giorno, sempre più ragazze scoprono quanto siamo importanti le sopracciglia per l’equilibrio estetico del viso. E questa mania continua anche per l’inverno prossimo.



Nel backstage di Ellery Autunno Inverno 2017 2018 alla Paris Fashion Week la top make up artist Val Garland per MAC ha creato un trucco molto naturale in cui il focus era tutto sulle sopracciglia.

L’ispirazione per questo look è molto semplice: di base la ragazza è proprio una vera ragazza. È molto fashion, molto naturale, e le sue sopracciglia hanno l’aspetto di vere sopracciglia, solamente con un po’ più di volume. La base per quest maquillage è una pelle bella e naturale per la quale Val Garland ha utilizzato una nuova foundation di MAC – Next To Nothing Face Color – un prodotto che non fa altro che dare un leggero colore al viso illuminandolo.

Per le sopracciglia non c’era regola né formula. Per ogni modella i truccatori hanno usato il prodotto necessario per abbellire le sopracciglia. Questo poteva essere una matita per una modella, un wax colorato per un’altra, o un po’ di mascara per un’altra ancora. I peletti sono tutti stati rigorosamente pettinati all’insù.

Anche il colore delle sopracciglia era il più naturale possibile.

Le labbra sono naturali e morbide grazie ad un po’ di MAC Prep + Prime, le ciglia sono incurvate ma non è stato usato del mascara.

E adesso arriva il trucco. All’interno dell’occhio Val Garland ha fatto una riga con MAC Chromagraphic Pencil nelle tonalità NC15 e NW20. Queste tonalità sono beige chiaro e non fanno altro che camuffare, un modo perfetto per togliere il rossore da occhi stanchi.

Molte ragazze avevano già iniziato a lavorare alle 5 del mattino, spiega il team di MAC, e un eyeliner di questo colore è molto più naturale di una riga bianca e dona un look più fresco.

Charlotte Mesman per Margherita.net