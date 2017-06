Spalle larghe, forti e sexy con un unico esercizio?

Chi non vorrebbe un bel paio di spalle, da sfoggiare in spiaggia sotto il sole, o la sera sotto una tshirt che lascia poco all’immaginazione? Alle ragazze le spalle larghepiacciono, e chi si allena in palestra sa quanto delle spalle forti siano fondamentali per assisterci nell’esecuzione di tutti gli esercizi più fondamentali per petto e schiena.

Le spalle sono un gruppo muscolare complesso, perché il movimento della spalla è molto complesso, e molti non sanno bene da dove iniziare per allenare in maniera completa i deltoidi (il muscolo più importante ma non l’unico nell’articolazione della spalla). Troppi esercizi, troppe teorie, troppi consigli da parte di altri frequentatori della palestra.

In questo articolo vogliamo illustrarvi un semplice esercizio per le spalle, il più completo che esiste forse, un esercizio che potete eventualmente anche eseguire a casa, con un paio di manubri.

Stiamo parlando dell’esercizio che va sotto il nome inglese di ” Dumbbell Shoulder Press” o “spinte con manubri” in italiano.

Esercizio semplice, che va eseguito correttamente, e che permette di coinvolgere nel movimento tutti e tre i capi del muscolo deltoide: anteriore, laterale, posteriore.

Come si esegue questo esercizio per le spalle? Potete eseguirlo stando in piedi o da seduti.

Afferrate due manubri e portateli all’altezza della spalle, schiena diritta e ben salda.

Inspirate e iniziate a spingere i manubri verso l'alto , i palmi delle mani rivolti verso avanti o verso l'interno. Mentre spingete, espirate lentamente.

Arrivati nella posizione di massima estensione delle braccia (immaginate di dover toccare il soffitto con i manubri) fermatevi una frazione di secondo e poi riportare le braccia alla posizione iniziale, inspirando.

Avete eseguito una ripetizione. Cercate di eseguire almeno 3 o 4 serie da 8-10 ripetizioni ogni volta che allenate le spalle.

Se avrete eseguito correttamente il movimento non ci vorrà molto prima di vedere i risultati, in termini di sviluppo muscolare, e maggiore stabilità negli altri esercizi per il torso.

Buoni allenamenti

