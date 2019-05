Philipp Plein: come rendere trendy lo sportswear 2019. Bando alle regole (really…?)

Lo stilista tedesco Philipp Plein ha visto un enorme buco nel mercato: l’activewear, lo sportswear con un tocco fashionable. Lo ha visto bene e ci si è infilato. La linea Plein Sport pare essere un successo commerciale.

‘First rule: no rules’ è lo slogan della nuova collezione primavera estate 2019. Se Plein rompa veramente le regole è però la domanda che ci sorge. Spontanea. Gli outfit sportswear sulla passerella – per l’occasione Plein ha fatto costruire un campo da tennis al Teatro Manzoni a Milano – sono secondo la nostra modesta opinione piuttosto conservativi, portabili, sì forse anche fashionable e cool, ma non molto innovativi.

Anche l’idea di chiudere la sfilata con Paris Hilton in sportswear non ci sembra molto originale (siamo onesti: chi trova ancora trendy Paris Hilton?). Forse il ‘rompere le regole’ stava nel fatto che la signorina dalla chioma platinata indossasse una tuta stile ‘rash guard’ con degli stivalletti con tacco alto e borchie. O forse la novità stava nell’abbinamento del body sportivo con una collana con strass? Forse… chiedetelo allo stilista.

Il vero spirito della sfilata lo si capiva forse meglio nel backstage. Almeno lì c’era qualcosa da vedere e da fotografare. Gli uomini facevano i duri e mostravano i loro sixpack, le donne facevano le sexy e mostravano… lasciamo che le foto backstage parlino da sole. Guardate e giudicate voi.

