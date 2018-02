Street style 2018. Il cammello con il jeans chiaro

Il pubblico della moda che si era radunato alla Milan Fashion Week Uomo (le sfilate uomo del gennaio scorso, per intenderci) pare amare il colore. Nonostante il freddo invernale gli outfit sfoggiati da addetti ai lavori e fashionista’s erano colorati. Coloratissimi.

Molto diversi da tutto quel nero che vediamo in questo periodo per la strada. Provate a guardarvi intorno alla fermata dell’autobus, in stazione, per strada, noterete che la maggior parte della gente si veste in tonalità scure (il che non rende più allegra la già triste stagione fredda).

Indossare ogni tanto qualche capo più chiaro, anche se le temperature sono intorno allo zero, potrebbe aiutare a sollevare il morale. Se non siete i tipi che indossano il rosso o il giallo (siamo d’accordo con voi), allora potrebbe essere un’idea pensare nella direzione dei colori cammello e del denim chiaro come nella foto qui sopra.

Si tratta di un look facile, portabile ma allo stesso fashionable. Soltanto la collana, caratteristica proprio di questo signore (magari – chi lo sa – si tratta di un portafortuna personale), potremmo lasciarla a casa in un cassetto.

