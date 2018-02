Street style 2018. I pantaloni in pelle. Indossarli o meglio di no?

Ho letto una volta che l’uomo che indossa dei pantaloni neri non ha degli amici veri perché altrimenti gli avrebbero detto che lo rendono ridicolo. Sarà vero? Non approfondiamo, ma fatto sta che i pantaloni neri non sono facili da indossare. Ci sono uomini che li adorano, ci sono anche quelli (la maggior parte) che li detestano.

Gli uomini che frequentano le Fashion Week in genere non hanno problemi ad indossarli e questo è logico: poteva essere diversamente, in un mondo dove tutto gira intorno all’immagine, alla forma e al peacocking (cioè vestirsi vistosamente per attirare l’attenzione)?

Per tutti quegli uomini che non appartengono (per fortuna loro, ci viene da dire) al mondo della moda ma che vorrebbero provare a postare dei pantaloni in pelle, ecco qualche regola base:

1. Optate per pantaloni in pelle neri. Sono i più facili da portare.

2. Optate per un modello che avvolga bene le gambe ma che non sia troppo stretto.

3. Tre modi di indossare i pantaloni in pelle: a. con capi classici come una T-shirt, una camicia e un maglione classico, b. con la T-shirt della tua rock band preferita (per un look rock) e c. con uno maglione sportivo/hoodie.

4. I pantaloni neri si lasciano abbinare facilmente ad un cappotto classico o ad una giacca a vento sportiva.

5. Sotto i pantaloni indossate degli stivaletti neri e piuttosto classici.

Se applichiamo le regole qui sopra al look street style nelle foto che vedete più sopra in questa pagina, allora ci siamo (più o meno). Dai pantaloni ai boots, dal maglione alla camicia alla giacca… tutto c’è. Soltanto il cappello, quello è secondo noi di troppo. Ma non dimentichiamo che qui parliamo del mondo del peacocking 🙂

ADVERSUS

Se ti piace ADVERSUS iscriviti gratis alla nostra newsletter