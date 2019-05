Street style da Rick Owens. Look estremi ed eccentrici che non passano inosservati

Ogni stlista di moda ha il suo pubblico. E quando – così come facciamo noi – si fotografa lo street style, sai subito individuare la sfilata dal pubblico, o almeno sai che tipo di pubblico ti ritroverai a fotografare. Così è senza dubbio per le sfilate di Rick Owens.

Lo stilista americano Rick Owens può contare su una base di fans molto vasta, e molto fedele. I suoi shows a Parigi attirano ammiratori molto motivati, che non esitano a (tra)vestirsi seguendo i dettami dello stile Rick owens.

Lo stile di Rick Owens è eccentrico, unico, pazzo. Ama mescolare l’eleganza con la trascuratezza. Le sue creazioni non si lasciano facilmente catalogare. Rick Owens non conosce regole, e così i suoi fans. Il top model Jordan Barrett che abbiamo riconosciuto tra il pubblico abbigliato in maniera piuttosto eccentrica, si distingue per un look relativamente pulito e tradizionale.

Guardate le foto, divertitevi :-)

