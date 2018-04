Moda uomo: street style moda uomo 2018 e 4 Look di moda da copiare subito

Non occorre spendere tanto per creare un look all’ultimo grido. Basta usare il cervello ed avere un po’ di creatività. E osare. Ecco tutti gli ingredienti necessari per mettere insieme un look ‘cool’ e ‘trendy. Guardate gli outfit dei modelli qui sotto. Sono 4 look street style da copiare facilmente, anche con un budget non esagerato.

Consiglio: lasciate perdere le tinte unite, fate uno statement con colori e fantasie.

Moda uomo: Basta un item particolare

Basta un item particolare, fuori dalla norma, appariscente come la giacca di Philipp Plein che vediamo indossata dal modello Don Lee in questa foto, per creare un look più ricercato del solito. Don Lee ha abbinato la giacca con una T-shirt nera e dei pantaloni neri. Tutto qui.

Moda uomo: Un maglione estivo ‘cool’

Il modello Sam Webb, noto per il suo look da maschio tenebroso, ha applicato la stessa formula già proposta dal collega Don Lee. Webb indossa un maglione che ‘parla da sé’. Puoi abbinarlo con qualsiasi capo, il tuo look è completo comunque. Attenzione però, un maglione del genere deve calzare alla perfezione.

Consiglio: un po’ di palestra non fa male a nessuno!

Moda uomo: Una camicia ‘intrigante’

A prima vista pare essere una camicia con stampa floreale ma se guardate meglio tra le rose scoprirete dei… teschi. Ecco il segreto per un look moda di successo: imparate ad osservare. E sviluppate il vostro stile. Pensate fuori dagli schemi. Non fatevi influenzare dai commenti degli altri. Vestitevi per voi stessi.

N.B. Notete gli accessori. Lo zaino verde sta bene con la camicia. Gli occhiali sono… cool!

Moda uomo: Lo stile ‘relax’

Anche con capi rilassati, sportivi e confortevoli (e soprattutto davvero non cari) potete creare un look cool e up-to-date. Anche qui ovviamente tutto sta negli abbinamenti. Il bianco con il nero va sempre bene. Sperimentate poi con i volumi, non fissatevi sulla taglia che indossate sempre. Un accessorio all’ultima moda completa il look.

Consigli: i marsupi sono tornati di moda. La novità: indossateli come vedete nella foto qui sotto.

Charlotte Mesman per ADVERSUS