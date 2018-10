Street style moda uomo autunno inverno 2018 2019

Durante la Fashion Week (a metà settembre) abbiamo visto pochi uomini tra il pubblico della moda. Questo si lascia facilmente spiegare: sulle passerelle sfilavano le collezioni di moda donna (per l’estate 2019). È così abbiamo visto e fotografato pochi uomini, ma quello che abbiamo visto era piuttosto – come dire…? – … interessante.

Mai avremmo immaginato che la tendenza delle stampe animalier – così en vogue per le donne – si sarebbe estesa anche agli uomini. Certo, sulle passerelle per l’inverno 2018 2019 (e anche per l’estate 2019) hanno sfilato anche per lui stampe leopardate e pitonate ma ci sembrava più che altro un esercizio di stile. Sembra invece che gli uomini, o almeno certi uomini, abbiano sposato la causa animalier… (se così si può dire).

Sì anche alle stampe floreali per lui, anche se queste non sono più una novità. Sì anche alle collane con conchiglie, grande trend per l’estate 2018 (che adesso in autunno acquista un che di nostalgico). E poi sempre sì alle sneakers sotto l’abito. Infine confermiamo il trend del colore: la moda per l’inverno 2018 2019 è colorata!

Guardate le foto street style qui sotto. Tante cose forse non vi piaceranno ma magari potete prendere da ogni outfit un singolo elemento, da interpretare a modo vostro. Chi lo sa!

Charlotte Mesman per ADVERSUS