Street style moda uomo estate 2019. I migliori look street style uomo alla Milano Fashion Week(end)

Durante la recente (fine)settimana della moda uomo a Milano abbiamo come sempre cercato di individuare i trend moda uomo, non solo in passerella ma sulla strada. Mentre sfilavano le collezioni moda uomo estate 2020 abbiamo fotografato il pubblico della moda, ed abbiamo avuto molto da fotografare (e da raccontarvi).

Nella moda ultimamente è quasi tutto possibile, ma ci sono sempre comunque delle tendenze che si possono individuare. Il colore rimane la tendenza. Completi da uomo su misura colorati, scarpe colorate… Da notare il ritorno degli outfit total black (e blu).

Anche i bermuda continuano ad essere portati parecchio. Portati con delle sneakers o sandali, anche i completi da uomo non sono più noiosi come una volta. Vengono proposti e portati colorati o in fantasie varie, li portiamo con una camicia a stampe colorate o più semplicemente con una tshirt.

Sotto i completi dunque portiamo sneakers o mocassini rigorosamente senza calzini, sì invece ai calzini quando indossiamo sandali o ciabatte in plastica, perchè quelle sì vanno portate seguendo lo ‘stile’ tedesco… una moda che speriamo di non vedere in giro per molto (ricordatevelo sempre, alle donne non piace).

Gli accessori devono essere scelti bene, ma non si deve esagerare con la quantità. Bastano degli occhiali da sole trendy, oppure un cappello stile dandy o una borsa da uomo all’ultima moda.

Guardate le foto e fatevi ispirare!

ADVERSUS