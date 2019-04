Street style moda uomo primavera 2019. Come portare la giacca con disinvoltura

Ecco ancora un modo disinvolto ed originale per portare la giacca senza assumente un aspetto troppo convenzionale. Anche questo uomo ha letteralmente stravolto la classica giacca grigia indossandola con dei pantaloni bianchi. Questo look è molto adatto per la primavera e per chi ha voglia di uscire dal grigiore dell’inverno.

Sotto la giacca vedete una camicia con fantasia, e con scollatura a V che viene portata rigorosamente fuori dai pantaloni. Un modo molto insolito per indossare la giacca. Per compensare invece vediamo un classico cappotto in cammello portato sopra la giacca, e ai piedi dei classici mocassini scamosciato. È un look in cui i capi classici vengono riproposti in maniera insolita e interessante indubbiamente.

Street style moda uomo primavera 2019. È un look per chi non si prende troppo sul serio, questo lo si capisce anche dal grande anello portato con disinvoltura alla mano sinistra.

