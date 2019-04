Street style moda uomo primavera 2019. Così il completo diventa Hippie

Cambiate il colore del vostro completo da ufficio e il look diventa moderno e diverso. Il grigio è un colore da ufficio, il marrone è un colore da Hippie. Pochi uomini sanno indossare un completo del genere, ma se siete il tipo giusto… provateci. Ovviamente stiamo parlando di un Hippie ripulito e contemporaneo, basta guardare le scarpe, che in questo caso sono dei mocassini morbidi per nulla stile Woodstock.

Street style moda uomo primavera 2019. È molto bello sostituire la solita camicia con un maglioncino, e la giacca con una sciarpetta in lana, questi sono altri dettagli che rendono il look molto up to date. Anche in questo caso il taglio di capelli è importante, meglio se un po’ più lungo come vogliono le tendenze di questo momento.

Di tendenza sono anche gli occhiali, le lenti leggermente colorate in questo caso color arancione sono sempre di moda, almeno per questa stagione.

ADVERSUS