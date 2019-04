Street style moda uomo primavera 2019. Così la giacca diventa trendy

Come sono trendy gli uomini alle fashion week! Il look è quasi d’obbligo, tutti si aspettano un look moda originale e di tendenza. Questo alle settimane della moda a Milano o Parigi, non a Tokyo dove gli uomini si presentano in giacca e cravatta. Ma lì la moda è una cosa ‘seria’.

Certo, anche alle sfilate vediamo molte giacche, ma queste vengono portate ed interpretate in maniera completamente nuova e diversa da come vengono portare in ufficio, per fare un esempio.

Guardiamo la foto: così la classica giacca grigia diventa trendy, credeteci o meno, ma la giacca grigia classica può essere incredibilmente trendy, basta guardare questa foto per vedere una giacca grigia dal taglio impeccabile indossata con una camicia nera. Notate i dettagli, le maniche della camicia sono lunghissime, escono fuori dalle maniche della giacca. La camicia viene portata senza cravatta ma con una collanina tipo rapper. Per di più la camicia e la giacca sono abbinate a dei pantaloni jogging, e la camicia non viene portata infilata nei pantaloni.

Street style moda uomo primavera 2019. Sotto i pantaloni vedete delle sneakers bianche. Questo stile funziona solamente se tutti i capi sono impeccabili, meglio se in nero tranne che per le sneakers che devono essere di un bianco quasi ottico.

Inutile dire che anche il taglio di capelli contribuisce al risultato di questo look.

