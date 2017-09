Street style uomo. Un look streetstyle moda uomo anni ’70 (per i nostalgici)

Street style uomo. Un look streetstyle moda uomo anni ’70. Questo look assolutamente anni settanta lo troviamo davvero fantastico. Abbiamo notato questo signore molte volte durante la fashion week uomo, sempre in look moda uomo diversi ma sempre rigorosamente anni ’70 e dobbiamo ammettere che li sa portare molto bene.

Tutto quadra. I capelli, i baffi, i pantaloni a zampa d’elefante o a campana se preferite, le camicie di seta con fantasie psichedeliche. Su un altro uomo potrebbe sfiorare il ridicolo, ma questo è il tipo giusto e tutto gli sta davvero bene.

Il marrone è ovviamente il colore per eccellenza per un vero look anni settanta, e solamente già con questo colore questo signore si distingue dagli altri fashionista’s perché di marrone nelle ultime stagioni ne abbiamo visto ben poco e di certo non lo abbiamo visto molto durante l’estate. Ma diciamo la verità, è sempre bello andare in controtendenza, e portare quello che non è di moda.

Se vi piace questo look moda uomo stile anni settanta, e vorreste provarlo, ecco i nostri consigli di stile. Innanzitutto chiedetevi se siete il tipo giusto per questo look. Questo è un look che va portato con convinzione, una cosa che vale per qualsiasi look, ma particolarmente per questo. È molto più importante il modo in cui portiamo un capo piuttosto che il capo stesso. Ecco, questo è forse il segreto della riuscita di questo look moda uomo.

