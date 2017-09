Lo street style uomo autunno 2017 ci propone anche i jeans strappati, che non sappiamo ancora per quanto tempo saranno di moda, ma per il momento li portano ancora. Ma fate attenzione, non a tutti stanno bene gli strappi. Le ginocchia devono essere presentabili, chi ha qualche chilo di troppo o sceglie un modello troppo attillato avrà un antiestetico effetto wurstel a livello delle ginocchia e degli strappi più grandi.

Un jeans striminzito come quello che vediamo nella foto in questa pagina è riservato solo a chi è davvero in forma. È sempre molto importante conoscere i propri limiti.

Per quanto riguarda il jeans, è molto facile da abbinare, una delle caratteristiche del denim. Basta abbinarlo ad una tshirt ed avrete già un look completo. Potrete però anche ‘esagerare’ come il fashionista in questa foto street style uomo, che ha scelto una shirt in stile color blocking che in fin dei conti non è così male.

Quello che non ci piace in questo look sono gli stivaletti, per di più portati con delle calze bianche. Ma questa è chiaramente una questione di gusto personale.

Notate anche la cintura che è stata girata due volte intorno alla vita, ed è stata chiusa con la fibbia, ma anche annodata, e per completare il look il fashionista in questione ci ha anche messo un portachiavi lungo.

Un’idea per te? In ogni caso fa vedere che nella moda si può essere creativi, e che non esistono limiti. Se non quello del buon gusto.

