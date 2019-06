Street style uomo estate 2019. Se non sei Tom Selleck forse è meglio lasciar perdere…

Ebbene sì, signori, i cicli e i ricicli storici della moda stanno tentando di riproporci gli shorts di jeans per l’uomo, e se durante le estati precedenti li abbiamo visti poco, pare che ci riproveranno questa estate. Chi oserà esibire senza vergogna alcuna le proprie gambette sotto un paio di shorts di jeans?

Certo, la moda deve essere divertimento e gioco, lo pensiamo anche noi. La moda deve permetterci di esprimere la nostra personalità, anche questo è vero. E per questo dobbiamo restare fedeli al nostro messaggio di sempre: se vi va di indossare qualcosa, fatelo senza troppi problemi.

Ma a noi piace giocare a fare i poliziotti dello stile, e per questo motivo dobbiamo avvertirvi che questi pantaloncini in jeans sono al limite della legalità per l’uomo. Forse, ma molto forse, chi può vantare una statura e un fisico come quelli di Tom Selleck (di 40 anni fa…) potrà provarci, ma tutti gli altri… proibito pensarci, proibito provarci. Almeno secondo noi.

ADVERSUS