Streetstyle. Il cappotto lungo per un look fashionista

Se spesso rimanete incantate (forse anche con un pizzico di invidia, in fin dei conti siamo donne) davanti alle foto streetstyle e ai look impeccabili delle fashionista, allora abbiamo buone notizie per voi. Non è difficile, soprattutto in inverno, creare un look che vi faccia sembrare come appena uscite da una sfilata di moda.



Il segreto sta in un capo base molto importante: il cappotto. Basta investire in un cappotto con stile e allure (e credeteci, non occorre spendere tanto) per essere all’ultima moda. Più è lungo, più facile è da abbinare, più è di effetto. La lunghezza giusta per voi dipenderà soprattutto della vostra statura perché nella moda le proporzioni devono sempre quadrare.

Il resto parla da se: accessori e ancora accessori. Occhiali da sole importanti, una bella borsa, una scarpina scelta con gusto, delle scarpe interessanti. Ed eccovi! Pronte per il parterre 🙂

In collaborazione con Margherita.net