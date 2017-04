Streetstyle. Cosa pensare di questo look?

Ragazzi sarà vero che la moda è creativa, e sarà anche vero che chi non osa non si fa notare. Ma in alcuni casi, come in questo che vi sottoponiamo, non sabbiamo bene cosa pensare.



Fuori dalla sfilata di Ferragamo a fine febbraio era come sempre un pullulare unico di bloggers che fotografavano e si facevano fotografare (è il mondo dell’io! io! io! in fin dei conti) e di quella fascia della popolazione che si presenta alle sfilate vestita in maniera assolutamente improbabile nella quasi certezza di raccattare uno scatto e forse la pubblicazione su qualche blog.

Non era sicuramente il caso del signore che vi proponiamo e che vi sottoponiamo. Ma il suo look così ricercato, ricco e insolito merita di essere analizzato.

Cosa potremmo prendere da questo look? Le calze color prugna dentro delle scarpe che sembrano le Mary Jane delle ragazze? O la camicia violetta con stelline su colletto e lungo i bottoni? No, forse gli occhiali da sole tondi con le lenti ‘ribaltabili’. O il tre quarti color cammello con spillette sul bavero sinistro?

Probabilmente nulla. Un esempio, in ogni caso, che se è vero che l’originalità può premiare, e se è vero che a volte i contrasti e gli estremi se bene abbinati possono dare un look unico, a volte le cose non vanno come si vorrebbe… ci siamo capiti.

