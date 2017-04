Streetstyle. Ecco come creare un look da fashionista con i jeans

Pensi che un look da fashionista sia un qualcosa di poco adatto al tuo stile? Forse potresti sbagliarti. Con un paio di pezzi di uso comune come un semplice jeans ed un giubbotto in pelle, con l’aiuto di qualche accessorio, ci siete già. Guardate le foto in questa pagina, la ragazza indossa un jeans a vita alta con una maglietta rossa semplice ed una biker jacket in cui il rosso torna a farsi vedere.



In fin dei conti nulla di speciale, ma è proprio questo che fa da base ad un perfetto look da fashionista. Perché in questo caso sono gli accessori che creano il look. Prima di tutto ci sono gli occhiali da sole con montatura grossa e lenti gialle – un trend del momento – e poi la borsa nera con borchie che aggiunge un tocco grintoso. Molto trendy anche i mocassini aperti sul didietro bordati di pelo, che ormai si trovano in tutte le versioni, anche molto a buon mercato.

Come vedete il segreto sta nell’abbinamento e non occorre spendere troppi soldi per creare un look da fashionista. Quello che serve è buon gusto ed un po’ di tempo per mettere insieme i vari pezzi. Prima di andare in negozio, il consiglio è sempre quello di guardare bene nel proprio armadio.

In collaborazione con Margherita.net