Streetstyle estate 2017. Così diventa moderno il colore kaki

I pantaloni color kaki sono un classico per l’estate. Si lasciano portare e abbinare facilmente. Per un look da ufficio li indossate con una giacca, per un look da tempo libero con una T-shirt oppure con una camicia. Si tratta di un ‘evergreen’ che va bene per qualsiasi occasione, anche se non è molto trendy o innovativo.

Non è impossibile però dare un tocco più moderno ai pantaloni kaki. Potete abbinarli ad una camicia in denim. Oppure a una giacca/camicia nello stesso materiale e colore come vedete nella foto qui sopra.

Le tante tasche donano alla camicia un’aria grintosa e un look da quasi-giacca. L’abbinamento kaki su kaki – o total kaki look – esprime una certa tranquillità ma lo rende anche moderno. Notate poi che questo look viene indossato senza accessori (tranne gli occhiali da sole).

