Streetstyle inverno 2018. Tre looks invernali per lui

Il freddo non accenna a passare, soprattutto quando ormai tutti iniziano a pensare alla primavera, il freddo è sempre dietro l’angolo. Questo è il periodo dell’anno in cui iniziamo a diventare pigri e stanchi quando dobbiamo cercare nuove idee per vestirci. Troppo tempo con lo stesso clima stanca, stufa, fa passare la voglia di sperimentare.

E allora eccoci qui con nuove idee moda uomo street style per gli ultimi giorni di freddo. Certo, questi look da soli non sono sufficienti per proteggerci dal freddo siberiano… ma costituiscono una valida base soprattutto se completati con accessori come sciarpe, guanti e affini, per un look che sia caldo, oltre che in linea con le ultime tendenze moda uomo.

Diamo un’occhiata a questi tre look ripresi durante le settimane della moda a Milano.

Nella prima foto vedete una cosiddetta padded jacket. Questo tipo di cappotto lungo e imbottito è un trend per l’inverno che rivedremo sicuramente anche il prossimo inverno (durante le ultime fashion weeks li abbiamo rivisti in passerella… quindi potrebbe essere un buon investimento per questi ultimi giorni di freddo, da riprendere in mano in occasione del prossimo inverno)

La seconda foto fa vedere un cappotto classico in un colore piuttosto appariscente. Il colore è e rimane di moda. Sempre più uomini amano ed osano vestirsi di rosso e di gialli, tanto per fare un esempio, e dunque vi sfidiamo ad indossare il vostro cappotto classico con un altro colore, un colore che sia diverso dl blu o dal grigio standard. Abbinato a delle sneakers bianche formano un look ultra trendy, in linea con le tendenze moda uomo più recenti. Come vedete potrete abbinare un cappotto come questo anche a dei maglioni più informal.

Nella terza foto invece trovate un look total winter white bianco invernale. Il bianco può essere portato bene durante mesi come febbraio o maggio, mesi durante i quali la primavera inizia a fare la sua comparsa, le giornate si allungano. Se però optate per questo non colore, è importante scegliere sempre materiali caldi e invernali, per non sembrare… underdressed.

