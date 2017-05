Streetstyle: la giacca a fiori anche per lui

Ecco un look che ci piace davvero, e che ci ha fatto piacere vedere durante le recenti sfilate a Parigi. Non fosse altro perché ci fornisce lo spunto per parlarne. E bene.



Se ti piace ADVERSUS iscriviti alla nostra newsletter per ricevere i nostri aggiornamenti via email. iscriviti alla nostra newsletter per ricevere i nostri aggiornamenti via email. Fai click qui per iscriverti.

Certo, non è un look con il quale potrete presentarvi domani mattina in ufficio. Ma perché gli uomini non possono giocare un poco con la moda? Soprattutto se si sta andando a vedere una sfilata. Diciamo che in questo look tutto quadra, anche se saranno pochi gli uomini che riescono a portarlo con disinvoltura.

La giacca a fiori è chiaramente il pezzo forte, e l;’idea di portarla sopra una semplice tshirt è perfetta, e la rende anche meno formale.

Le scarpe… beh guardate la foto. Gli occhiali da sole li troviamo – in una giornata nuvolosa e grigia come quella – li troviamo veramente… fantastici. Chi non vorrebbe vedere la vita attraverso delle lenti rosa? Uomini: il messaggio e chiaro. Fashion is fun!

Charlotte Mesman per ADVERSUS