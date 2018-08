Streetstyle. Tagli capelli uomo durante la Milan Fashion Week estate 2019

Durante la Milan Fashion Week Uomo per la primavera estate 2019 abbiamo studiato non soltanto gli outfit del pubblico della moda ma anche il loro tagli capelli. Perché quello che vediamo sulle passerelle e nei backstage delle sfilate non è sempre quello che piace al grande pubblico. O forse non piace ancora.

A parte alcuni look dandy e qualche look hipster ormai fuori moda abbiamo visto soprattutto tanti tagli con i lati e il di dietro corti e dei capelli più lunghi sul centro testo. Questo tipo di taglio piuttosto classico continua a dominare lo streetstyle.

Abbiamo notato poi che la maggior parte degli uomini porta i capelli in modo piuttosto ordinato: i tagli sono ben definiti e lo styling è curato (un’eredità del look hipster che ha reso l’uomo più conscio dell’importanza del grooming). Questa uniformità smentisce un po’ la tendenza capelli di cui ci parlano sempre di più gli hair stylist nei backstage è cioè: il trend più attuale è quello di rispettare la proprio texture dei capelli e il look è ultra naturale. In altre parole: chi ha capelli ricci, farà meglio a portarli ricci, chi li ha lisci, li porti lisci. Questo trend richiede un approccio molto personale ed individuale ai capelli mentre per la strada sembra dominare un look un po’ più omogeneo, cioè quello con i lati corti e lunghezze più lunghe sul centro testa.

Certo, ci sono sempre eccezioni alla regola. Così abbiamo visto delle teste molto corte (in linea con le tendenze che abbiamo visto nei backstage), con o senza frangia corta.

E poi c’è chi è più avanti e osa optare per capelli un po’ più lunghi valorizzando, come vuole il trend di adesso, la propria texture. Soprattutto se avete capelli ricci o ondulati questo può essere un ottimo look.

Infine continuiamo a vedere giochi di lunghezze differenti e dettagli rasati. Non sono più di moda ma forse proprio per questo motivo sono interessanti, soprattutto se sei il tipo che può avere un taglio del genere.

Guardate le foto. Magari troverete in mezzo a questi tagli il taglio che fa per voi!

