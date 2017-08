Le righe sono tornate alla grande, e lo streetstyle uomo ce ne fornisce la prova del nove. Le tendenze moda autunno 2017 per l’uomo non potranno prescindere da questo disegno, così classico ma anche così insolito, almeno negli ultimi anni. In passerella alle sfilate abbiamo visto parecchie righe, per le donne, ma anche – soprattutto – per l’uomo.

Il trend vuole righe fresche. Blu chiaro e bianco, ad esempio, come le righe chiare del fashionista in questa foto. Un completo molto estivo che però starà molto bene anche nelle assolate e tiepide giornate autunnali. Per dare un tocco casual al look optate per una semplice tshirt bianca sotto la giacca, ma è sicuramente possibile rendere più ‘serio’ il look indossandoci sopra un giaccone o un cappotto.

E poi molto del feeling di questo look streetstyle moda uomo dipende anche dalla situazione e dagli accessori che completano questo completo. Mocassini senza calze in questo caso, ma nelle giornate più fresche è anche possibile integrare con delle sempre trendy sneakers bianche, che stanno sempre benissimo.

Il tocco finale di questo looks streetstyle uomo è dato dal grooming perfetto, un occhiale scuro e… sì, se ve la sentite, un fazzoletto nero nel taschino.

Questo look streetstyle uomo non è per tutti, perché questo tipo di blu è leggermente al di fuori dello spettro dei colori tipicamente adatti all’uomo. Ma se non ve la sentite di optare per questo colore, potete sempre spostarvi leggermente su colori terra o grigio chiaro, come alternativa sicuramente adatta a tutti.

ADVERSUS