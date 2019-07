Streetstyle uomo estate 2019. Ecco come vestirti come un modello

I modelli (i ragazzi) versus il pubblico della moda. La differenza di stile non potrebbe essere più grande. Dove i fashionista’s si impegnano al massimo per essere sofisticati, originali, all’ultima moda e ‘griffati’, i modelli (i ragazzi) optano per un look semplice. Ma non fatevi ingannare. Quando il successo dipende dalla propria immagine, non si può non curare l’aspetto fisico. I modelli hanno semplicemente un altro obiettivo.

I fashionista’s investono soprattutto in abiti ed accessori, i modelli si concentrano sulla forma fisica e sulla cura del corpo. Se addominali e tagli di capelli sono impeccabili, con l’outfit non si può sbagliare.

Ma ovviamente anche i modelli curano il proprio look, solo che non sembra. Guardate le foto streetstyle qui sotto e noterete che certi elementi tornano spesso:

Total black look – i modelli amano vestirsi dalla testa ai piedi in nero. Questo può essere dei jeans neri con una T-shirt nera oppure anche dei pantaloni neri più classici con una camicia nera.

La camicia portata aperta su una T-shirt – molto adatta per un look apparentemente disinvolto.

I pantaloni della tuta – in questo momento vanno forte quelli della Nike e Adidas, da indossare con una T-shirt (ma anche senza) e con un’aria da ‘e chi se ne frega’.

Marsupi e vari – sono sempre cool, soprattutto quelli che si indossano di traverso sulla spalla.

Sneakers – sono sempre loro le più amate!

Guardate le foto streetstyle qui sotto. Nell’ultima foto un ‘fashionista vero’, tanto per fare il confronto di stili :-)

