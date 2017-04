Streetstyle uomo. Un look da studente o qualcosa del genere :-)

Gli uomini che vediamo durante le fashion week non sono così interessanti come le donne. Ci spiace gentili signori, ma purtroppo è così (o per fortuna). Di tanto in tanto qualche esemplare si distingue dalla massa, come è capitato con questo giovane con il suo look da studente che abbiamo fotografato a Parigi.



Se ti piace ADVERSUS iscriviti alla nostra newsletter per ricevere i nostri aggiornamenti via email. iscriviti alla nostra newsletter per ricevere i nostri aggiornamenti via email. Fai click qui per iscriverti.

Può piacere o meno, ma qualche elemento che ispira possiamo forse trovarlo, e magari proprio da questo look trarrete l’idea che stavate cercando. Permetterci di analizzare questo look per voi.

La base è costituita da pantaloni a coste che arrivano appena sopra le caviglie, e da una camicia bianca portata sopra un maglioncino nero a collo alto. Per completare il look indossate un giubbotto in pelle – quale uomo non ne ha uno – ma adesso arriviamo agli accessori che fanno la differenza.

La sciarpina (in seta?)

Gli occhiali classici

La cintura con il moschettone portachiavi

La borsa a busta

Scegliete quello che fa al caso vostro. Ma forse è proprio la combinazione di questi accessori che fa il look.

Charlotte Mesman per ADVERSUS