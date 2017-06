Consigli pratici per lo styling capelli uomo. I prodotti da usare

Durante le sfilate uomo per l’estate 2016 abbiamo notato una tendenza verso capelli leggermente più lunghi. Sempre importante è poi lo styling per i capelli. Il segreto di tutto è saper scegliere i prodotti adatti al proprio capello.

Nel backstage della sfilata di Christian Pellizzari (estate 2016) abbiamo incontrato l’hair stylist ELIA PIATTO, nome che vi sarà ormai noto dai tanti consigli per i capelli che trovate sulle pagine di ADVERSUS.

‘Per la sfilata di Christian‘, ci racconta Elia Piatto, ‘ci serviva pulizia nella forma, ma non nella sensazione.‘

‘È sempre molto importante preparare bene il capello con prodotti che diano la giusta texture ai capelli. Per questa stagione uomo noi abbiamo utilizzato la nuova linea di Redken: Frizz Dismiss. In particolare Smooth Force, uno spray lozione per capelli e Rebel Tame, una crema per capelli. Per dovere di cronaca la linea contiene altri due prodotti: delle salviette leggermente imbevute di prodotto (Fly Away Fix) ed un siero (Instant Deflate) per un controllo leggero.‘

‘Qui dunque abbiamo preparato la texture dei capelli con Smooth Force oppure Rebel Tame, in base alla tipologia del capello e poi abbiamo utilizzato Rewind 06 Redken come finish, per ottenere un effetto un po’ più destrutturato‘.

Ringraziamo Elia Piatto, hair stylist. Il suo salone è in via Principe Amedeo 30 a Torino.