Stylingtips per capelli (più) lunghi

Il trend per l’uomo è: capelli un po’ più lunghi. La maggior parte degli uomini ha fatto il passo e ha fatto crescere – anche se soltanto di qualche centimetro – i capelli. Ma quello che spesso chi decide di far crescere i capelli non comprendo in pieno è che un’altra lunghezza di capelli richiede anche un altro approccio e altri prodotti per lo styling.

Per capelli corti si utilizza una cera piuttosto dura oppure un gel modellante. Questi prodotti non sono invece adatti per i capelli più lunghi, perché tolgono il movimento, mentre capelli lunghi devono cadere morbidamente e con una certa nonchalance.

Per capelli lunghi sono indicati prodotti a base di acqua. Sono più delicati e meno ‘attaccaticci’. È difficile consigliare in genere dei prodotti specifici. Per questo motivo è sempre meglio farsi consigliare dal proprio parrucchiere, farsi aiutare a capire quale prodotto è adatto per il proprio capello e il nuovo look. Ogni tipo di capello e ogni taglio richiede un altro prodotto.

Un’altra differenza con un taglio corto è che è meglio non lavare troppo frequentemente i capelli lunghi, perché diventano più velocemente crespi. I capelli lunghi rimangono inoltre meglio in modello se non vengono lavati troppo spesso.

Un ultimo consiglio per gli uomini con capelli lunghi (o per lo meno più lunghi) è il seguente: la mattina non dedicate troppo tempo allo styling. Più toccate i capelli, più pesanti diventano, e più difficile è metterli in modello. Accontentavi perciò velocemente. Applicate con mano leggera una piccola quantità di prodotto sui capelli, metteteli a posto, sempre con mano leggera, e pronti, via! Soltanto così otterrete il look disinvolto che rende così irresistibili i capelli lunghi.

