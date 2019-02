Curiosi di scoprire i nuovi tagli di capelli uomo primavera estate 2019? Allora mettetevi comodi e continuate a leggere. Agli uomini in genere non piace la parola ‘frangia’ ma per la prossima stagione, parliamo della primavera estate 2019, non possiamo proprio evitarla: sono di tendenza i tagli di capelli per l’uomo con frangia.

Come per i tagli di capelli stessi – che variano dal cortissimo al lungo – anche le frange conoscono varie lunghezze. Vediamo frange dritte e corte ma anche frange lunghe e scalate. Potete giocare anche con lo stile. La frangia può avere un feeling retro ma anche un look più contemporaneo (vedete la prima foto).

La frangia va bene sia per capelli lisci sia per capelli ricci. Nel secondo caso avrete una frangia riccia, il che può essere anche molto divertente.

In genere i tagli di capelli con frangia si portano con capelli un po’ più lunghi ai lati della testa. Sul centro testa i capelli possono essere più corti, addirittura così corti da ‘alzarsi’. Anche qui la lunghezza è determinata dal look che volete ottenere. Guardate le foto qui sotto, soprattutto le lunghezze al centro testa.

Se optate per questo look non dimenticatevi di chiedere al vostro parrucchiere di dare la giusta attenzione anche alle basette. Con delle basette più lunghe il look diventa più retro, con delle basette corte e ordinate il taglio è più moderno. Scegliete il vostro look!