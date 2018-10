I tagli di capelli medi sono (e rimangono) un trend. La lunghezza sulla spalla è un classico. È un taglio di capelli grintoso ma allo stesso tempo femminile. Tra l’altro si tratta di una lunghezza molto versatile. Non c’è da meravigliarsi dunque se sempre più celebs e topmodel scelgono di portare i capelli di questa lunghezza. I tagli di capelli medi sono freschi e donano un aspetto giovane anche donne non più tanto giovani.

Erano tante le modelle con tagli di capelli medi sulle passerelle per l’autunno inverno 2018 2019. Sorprendente era poi il fatto che spesso non venivamo abbinati ad una frangia, come si faceva la stagione scorsa (guardate le foto di tagli di capelli medi qui sotto). E quella frangia sporadica che abbiamo visto, era spesso piuttosto sottile e lunga in modo da poterla anche far sparire in mezzo al resto dei capelli.

Per questo riguarda lo styling abbiamo visto texture piuttosto naturali e tante righe in mezzo. Un esempio di questo stile di capelli è quello che sfoggia Bella Hadid che porta i suoi capelli ormai da anni in un bob lungo e che non sembra per niente rimpiangere le ciocche lunghe di una volta. Bella porta i capelli piuttosto lisci, ma vanno di moda anche le beach waves e le onde. Su alcune passerelle abbiamo visto anche un ritorno delle fingerwaves.

La maggior parte dei tagli medi è tutta di una lunghezza e con poche scalature. Questo è in linea con le tendenze capelli per l’autunno inverno 2018 2019 dove tutto gira intorno alla texture naturale dei capelli. Sono pochi i tagli ricercati e molto costruiti.

Con i capelli di lunghezza media non potete sbagliare. Guardate le foto di tagli di capelli che trovate qui sotto, e fatevi delle idee per lo styling.

Charlotte Mesman per Margherita.net