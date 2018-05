Tagli capelli uomo 2018. Questo è il trend capelli più importante

Scopriamo insieme le ultime tendenze tagli capelli uomo 2018. I tagli di capelli per l’uomo per il 2018 non si lasciano riassumere in una parola. In questo momento i tagli di capelli per l’uomo sono veramente diversissimi tra di loro. Basta guardare le foto in questa pagina. Sono tutte state scattate nel backstage della sfilata del marchio inglese Represent. Non troverete un taglio di capelli uguale all’altro. Tutti i ragazzi hanno un look molto ben definito e lo stile di questi look viene dettato non dalle tendenze di moda ma dalla texture, la tessitura, dei loro capelli. Questa, infatti, è la tendenza principale di adesso: lasciate che sia la texture dei vostri capelli a indicare il vostro taglio (ovviamente insieme al vostro parrucchiere).

L’hair stylist Elia Piatto che ha curato la parte capelli della sfilata di Represent conferma questa tendenza. Riassumiamo le sue parole (guardate la video intervista): ‘Tutto gira intorno alla texture. I tagli di capelli che vedete qui nel backstage sono di tutti i tipi. E tutti i ragazzi hanno dei look molto precisi. Alcuni hanno capelli cortissimi, alcuni hanno uno stile un po’ Indie con capelli molto corti sul didietro e molto lunghi sopra la testa. Alcuni hanno capelli più lunghi con onde, ricci o lisci.‘

Come hair stylist Elia Piatto ha un margine di autonomia artistica piuttosto stretto in questa sfilata: interviene sulla ‘cosmeticità’, sulla luminosità dei capelli e sul volume. In alcuni casi, quando erano molto ricci i capelli, ha dovuto ridurne il volume. Per questo ha utilizzato ‘Frizz Dismiss’ di Redken in crema e serum (guardate il video). Poi ha fissato il risultato con ‘Quick Tease’ sempre di Redken, uno spray per capelli che è un prodotto texturizzante, sia nella amplificazione sia nella riduzione del volume.

Guardate le foto dei tagli di capelli uomo che trovate qui sotto. Senza dubbi ne troverete uno adatto alla texture dei vostri capelli! E non dimenticate di guardare il video con consigli utili sull’uso dei prodotti per capelli.

Charlotte Mesman per ADVERSUS