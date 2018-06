Rimane molto amato il classico taglio di capelli per uomo con i lati corti, una lunghezza (non troppo lunga) centrale e una riga laterale. Leggi qui per tutti i tagli capelli uomo 2018. Si tratta di un taglio molto versatile che può essere portato spettinato oppure anche ultra curato.

Un esempio di un look capelli ultra curato lo abbiamo visto nel backstage della sfilata di Les Hommes primavera estate 2018. Le forme morbide dei classici tagli di capelli dei modelli erano state dominate e fissate con del mud o wax. Questo look maschile è ultrapatinato e pulito. Si tratta di un look che in genere piace ai datori di lavoro oppure alle suocere (tanto per capirci). Per renderlo grintoso però gli hair stylist nel backstage di Les Hommes hanno aggiunto un dettaglio interessante: una riga laterale intrecciata (che richiama una riga laterale rasata con la differenza che la riga intrecciata è solo temporanea e si toglie di sera prima di andare a dormire).

Per copiare questo hair look a casa basta lavare i capelli e asciugarli con il phon. Poi pettinate i capelli e fate una riga laterale molto netta. In seguito aggiungete una cera o del mud per fissare i capelli. Applicate il prodotto per capelli strato per strato scaldandolo con l’aria calda del fohn per ottenere un effetto molto pattinato e liscio.

Quando i capelli sono perfettamente sleek fate una seconda riga laterale, parallela e a poca distanza dalla prima (poco meno di un centimetro). Per fare un lavoro di precisione, potete isolare i capelli ai lati con delle mollette (e tissue) come vedete nella foto qui sopra.

Adesso intrecciate la ciocca isolata e la fissate con un elastico. La treccia è parte più difficile di questo hair look. Nel backstage della sfilata di Les Hommes venivano fatte da signore specializzate in treccine per capelli. Abbiamo notato che usavano un olio per capelli per rendere più maneggiabile la ciocca e per farla stretta stretta. La vostra treccia forse non sarà perfetta (e dolorosa) come le treccine nel backstage, ma l’effetto sarà sicuramente quello!

Guardate le foto e sperimentate!

